Budućnost Voli trećeplasirana

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija kao trećeplasirani završili su nastup na turniru Superkupa ABA lige.

Budućnost je večeras u Podgorici, u meču za treće mjesto, pobijedila Igokeu 79:68 (13:13, 26:23, 16:12 i 24:20).

Odlučujuću prednost stekla je polovinom posljednje četvrtine, kada je nakon serije od 5:0 povela 68:54 u 35. minutu.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Vladimir Mihailović, Mekinli Rajt i Kolbi Ros sa po 14, dok je Flečer Megi dodao 12 poena.

U ekipi Igokee najbolji je bio Nikola Tanasković

sa 27 poena.

Za trofej Supekupa u 21 sat igraće košarkaši SC Derbija i beogradskog Partizana.

