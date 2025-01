Budućnost Voli sjutra protiv Hapoela

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u Podgorici protiv Hapoela iz Tel Aviva utakmicu 15. kola A grupe Eurokupa.

Hapoel, po imenima i budžetu najjači tim Eurokupa, prvi međusobni duel dobio je 92:72.

U dosadašnjem dijelu takmičenja ostvario je devet pobjeda i pet poraza.

Centar podgoričkog sastava Kenan Kamenjaš kazao je da je Hapoel pravljen za sami vrh Eurokupa.

“Imaju evroligaške igrače i nekoliko košarkaša sa NBA iskustvom. Za nas, još jedna veoma bitna utakmica i sigurno da ćemo i u sjutra pokazati energiju, želju i volju. Znamo da samo pobjedom imamo još bolje šanse za plej-of koji želimo”, rekao je Kamenjaš.

On je apelovao na navijače da dođu u što većem broju.

“Dolazi nam u goste još jedan dobar protivnik i bolji poziv da se dođe u dvoranu Morača ne treba”, rekao je Kamenjaš.

Budućnost je u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarila šest pobjeda i osam poraza.

Američki bek u dresu Budućmosti, Rašid Salajmon, kazao je da je predstojeća utakmica jedno od onih koje se moraju dobiti.

“Njihov roster govori sam za sebe. Oni su eksplozivan tim, tako da mislim da je fokus na odbrani prioritet. I mi imamo talentovan tim, tako da, kada igramo dobru odbranu i kada možemo da uđemo u tranziciju i pronađemo naše šutere i centre, mislim da je teško bilo kojem timu da nas brani. Zato će ključ biti odbrana, skokovi, naravno, i brza tranzicija kako bismo mogli da igramo našu igru”, rekao je Salajmon.

Duel u dvorani Morača počeće u 19 sati.

