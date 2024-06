Budućnost protiv Mališeva, Mornar sa Dinamom iz Tbilisija

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti u prvom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija igraće protiv kosovske ekipe Mališevo, dok će rival Mornara biti Dinamo iz Tbilisija, odlučeno je žrijebom u Nionu.

Prvi mečevi na programu su 11. jula, a revanši sedam dana kasnije.

Budućnost će u prvom meču biti gost, a Mornar domaćin.

Mališevo, iz istoimene varošice nadomak Orahovca, član Superlige Kosova je od 2021. godine.

Debitovaće na evropskoj sceni, a evropske utakmice igraće u Prištini.

Dinamo Tbilisi je prošle godine bio viceprvak Gruzije, a trenutno zauzima peto mjesto u šampionatu.

