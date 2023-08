Budućnost prekinula seriju poraza

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa igrale su večeras sa Krimom neriješeno 29:29, u drugom kolu memorijalnog turnira “Josip-Bepo Samardžija” u Koprivnici.

Podgorički tim je tim remijem prekinuo seriju od pet vezanih poraza u pripremnom periodu.

Budućnost je do prvog vođstva, nakon uvodnih 1:0 i 2:1, stigla serijom 3:0 i golovima Milene Raičević i dva puta Vanesa Agović za 28:27 u 59. minutu.

Poravnala je Nina Zulič, a Tanja Ivanović donijela je novu prednost Budućnost.

U samom finišu Zulič je pogodila za konačnih 29:29.

Najefikasnija je bila Adrijana Kardoso de Kastro sa šest golova, pet je postigla Agović, a gol manje Ivanović.

U timu zbog povreda nije bilo Kalidijatu Nijakate i Noemi Hafre, a na prethodnom turniru u Mecu povrijeđena je Armel Atingre.

