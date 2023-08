Budućnost poražena i u revanšu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti nijesu uspjeli da se plasiraju u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija.

Budućnost je večeras u Podgorici, u revanš meču druge runde, poražena od Struge 4:3.

Predstavnik Sjeverne Makedonije dobio je i prvi međusobni duel u Ohridu 1:0.

Domaći sastav poveo je golom Miomira Đuričkovića u sedmom minutu.

Izjednačio je Marjan Radeski u 11, a isti igrač donio je preokret u trećem minutu sudijske nadoknade.

Prednost gostiju anulirao je Vladan Adžić, efektnim pogotkom iz slobodnog udarca u posljednjim sekundama prvog dijela.

U 66.minutu Besart Ibraimi je najavio eliminaciju podgoričkkog tima, a sve dileme riješio je Radeski, svojim trećim pogotkom, u 74. minutu.

Konačan rezultat postavio je Petar Sekulović u 82. minutu

Struga će u trećem kolu igrati protiv luksemburške ekipe Svift Hesper, koja je u revanšu pred svojim navijačima savladala Nju Seints 3:2.

Prvi duel u Velsu završen je 1:1.

Sutjeska će u četvrtak biti gost Santa Kolome iz Andore, nakon što je na DG areni slavila 2:0.

