Budućnost nastavila seriju pobjeda

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici zagrebačku Cibonu 93:85 (19:16, 24:25, 24:15 i 26:29), u utakmici četvrtog kola Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim upisao je četvrti trijumf i zadržao maksimalan učinak na startu sezone.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Mekinli Rajt i Kolbi Ros sa po 16, Joan Makundu ubacio je 14, dok je Petar Popović meč završio sa 11 poena.

Dvocifren je bio i Andrija Grbović sa deset koševa.

U ekipi Cibone bolji od ostalih bili su Aleksandar Aranitović i Aleks Stein sa po 16 koševa.

Za nedjelju zakazan je duel SC Derbija i Mornar Barskog zlata.

