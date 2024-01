Budućnost nakon produžetka do pobjede protiv Mornara

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici, nakon proodužetka, Mornar Barsko zlato 103:100, u utakmici 15. kola Admiralbet ABA lige.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 86:86.

Budućnost je zabilježila deseti trijumf, dok je Mornar uprkos najboljem izdanju ove sezone produžio seriju poraza i ostao na začelju tabele sa jednom pobjedom i 14 poraza.

Mornar je u većem dijelu posljednje dvije četvrtione bio u vođstvu, koje je iznosilo i 11 poena (63:52).

U uzbudljivoj završnici Vladimir Mihailović je, šest sekundi prije kraja, promašio drugo slobodno bacanje (86:86).

Gosti su krenuli u napad, Markus Veders je šutirao sa centra i bio neprecizan.

Gosti su tražili prekršaj, uslijedili su protesti sa klupe, a trener Mihailo Pavićević je isključen zbog druge tehničke greške.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Vladimir Mihailović sa 27, Brendon Pol ubacio je 19, a Nikola Tanasković 17 poena.

U ekipi iz Bara najbolji su bili Tavien Dan-Martin sa 21 i Markus Veders sa 20 poena.

