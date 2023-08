Budućnost Bemaks poražena u Koprivnici

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa poražene su danas od Podravke 30:25 (14:10), u prvom meču na 17. Memorijalnom turniru Josip Samaržija-Bepo u Koprivnici.

Budućnost i u petom pripremnom meču nije nastupila u kompletnom sastavu, jer trener Bojana Popović nije mogla da računa na Armel Atingre, Kalidiatu Niakate i Noemi Hafru.

Utakmica je bila izjednačena do sredine prvog poluvremena, a Podravka je sa četiri vezana gola došla do vođstva (10:5) u 19. minutu.

U nastavku meča, “plave” nijesu uspjele da smanje na zaostatak na manje od tri gola.

Ivona Pavićević je bila najefikasnija sa šest golova, dok je Tanja Ivanović postigla četiri.

Budućnost će sjutra igrati protiv Krima.

