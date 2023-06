Brazilac pojačao Budućnost

Podgorica, (MINA) – Brazilac Stefano Alveš de Almeida novi je član Budućnosti, saopšteno je iz podgoričkog fudbalskog kluba.

Almeida, koji ima 29 godina, igra na poziciji krila, a može da pokrije i poziciju beka.

Sa novim prvakom Crne Gore potpisao je jednogodišnji ugovor.

U Budućnost dolazi iz ekipe Zlate Moravce, za koji je u slovačkom šampionatu odigrao 27 utakmica i upisao šest golova i pet asistencija.

On je prije Slovačke karijeru gradio u Brazilu, Portugalu i Češkoj.

„Moja želja je da preskočimo što više stepenica u evropskim takmičenjima i trudiću se da budem odmah od pomoći timu. Što se tiče prvenstva, to je konstanta kada je Budućnost u pitanju – želja je dupla kruna“, rekao je Almeida.

“Plavo – bijeli” sjutra nastavljaju sa pripremama za pretkvalifikacioni turnir za Ligu šampiona na Islandu – rival u polufinalu je Atletik Eskaldes 27. juna, dok je finale zakazano za 30. jun.

