Božić najkorisniji košarkaš ABA lige

Podgorica, (MINA) – Košarkaš Zadra, Luka Božić, drugi put u karijeri proglašen je za najkorisnijeg igrača ABA lige.

On je prvi dobitnik priznanja koje od ove sezone nosi ime po Dejanu Milojeviću.

Najkorisnijeg igrača regionalnog takmičenja biraju treneri, novinari i navijači.

Božić je dobio 82,6 procenta glasova, ispred Kenana Kamenjaša iz Budućnosti (12,3) i Zeka Ledeja iz Partizana (2,4).

Košarkaš Zadra je bio ubjedljvo bio prvi u sve tri kategorije, a tokom ligaškog dela sezone bilježio je prosječno 20,6 poena, osam skokova, 6,2 asistencija po meču.

Božić bi, prema najavama, naredne sezone trebalo da nosi dres Valensije.

