Bokelju i Otrant-Olimpiku po bod, bez pobjede u 23. kolu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Bokelja i Otrant-Olimpika osvojili su po bod u 23. kolu Druge crnogorske lige.

Vodeći Bokelj igrao je u Kotoru sa Igalom neriješeno 1:1.

Domaćin je poveo golom Igora Počeka u 36. minutu.

Do boda gosti su došli u trećem minutu sudijske nadoknade golom Siniše Stanisavića u trećem minutu nadoknade vremena.

Istim rezultatom završen je i duel Otrant-Olimpika i Iskre u Ulcinju (1:1).

Tim Dejana Vukićevića u vođstvo doveo je Halil Muharemović u 78. minutu.

U sudijskoj nadoknadi poravnao je Petar Tadić i donio svom timu bod.

Ulogu favorita nije opravdala ni Podgorica, koja je na DG areni igrala sa Lovćenom 2:2.

Lovćen je poveo u 7. minutu pogotkom Matije Pejovića.

Izjednačio je Balša Mrvaljević 49, a novo vođstvo cetinjskom sastavu, samo minut kasnije, donio je Vuko Vicković.

Konačan rezultat postavio je Bojan Kopitović u 54. minutu.

Pobjednika nije bilo ni u duelu Berana i Koma, koji je završen 2:2.

Domaćin je, golovima Matije Anđića u 12. i Nikole Đukića u 42. minutu, poveo 2:0.

Smanjio je Jovan Peličić u 45, a konačan rezultat postavio je Petar Barac u 51. minutu.

Bez pobjednika i golova završen je duel Internacionala i Grblja u Golubovcima.

Bokelj je, nakon 23. kola, vodeći na tabeli sa 49 bodova i ima dva više od Otrant-Olimpika.

Podgorica je treća sa 40, dok je četvrti Grbalj sa 32 boda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS