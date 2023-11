Bez pobjednika u Bijelom Polju

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Jedinstva i Petrovca igrali su danas u Bijelom Polju neriješeno 1:1, u odgođenom meču 17. kola Meridianbet Prve crnogorske lige.

Gosti su poveli golom Radoša Dedića u 20. minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Žarko Korać u 37. minutu.

Utakmica je odigrana u lošim vremenskim uslovima, po teškom i blatnjavom terenu.

Na ostalim utakmicama ovog kola postignuti su sljedeći rezultati: Jezero – Rudar 4:1, Arsenal – Mladost 0:2, Budućnost – Mornar 4:3 i Sutjeska – Dečić 1:1.

Budućnost je, nakon 18. kola, vodeća na tabeli sa 35 bodova.

Drugoplasirani Dečić ima bod manje, na trećem mjestu je Jezero sa 28, dok je četvrta Sutjeska sa 24 boda.

