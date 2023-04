Bez pobjednika u Beranama i Donjoj Gorici

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Berana i Zete igrali su danas neriješeno 1:1, u 29. kolu Druge crnogorske lige.

Lider šampionata poveo je golom Vasilija Vučinića u 11. minutu.

Bod prvom prvaku nezavisne Crne Gore donio je Sreten Peruničić u 31. minutu.

Bez pobjednika završen je duel Mladosti i Podgorice na DG areni 0:0, a golova nije bilo ni u Ulcinju, u meču između Otrant-Olimpika i Koma 0:0.

Jedini trijumf ostvarilo je Igalo, koje je pred svojim navijačima savladalo Grbalj 1:0.

Pogodak, vrijedan tri boda, postigao je Miloš Grbić u 27. minutu iz jedanaesterca.

Igalo je tom pobjedom pobjeglo sa začelja i posljednje mjesto na tabeli ustupilo Otrant-Olimpiku i Zeti.

U ovom kolu slobodni su bili fudbaleri Bokelja.

Berane je vodeće na tabeli sa 46 bodova.

Mladost je druga sa 43, Bokelj je osvojio 36, a po bod manje Podgorica i Kom.

