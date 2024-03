Bez golova u duelu Bokelja i Otrant-Olimpika

Podgorica, (MINA) – Vodeći timovi Druge crnogorske lige, fudbaleri Bokelja i Otrant-Olimpika, igrali su danas u Ulcinju 0:0, u derbiju u 25. kola.

Pobjednika i golova nije bilo ni u duelu Berana i Igala.

U derbiju začelja Internacional je u Golubovcima, golom Adila Adžovića u 47. minutu, pobijedio Iskru 1:0 i pretekao je na tabeli.

Slavio je i Grbalj, koji je u Radanovićima savladao Lovćen 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Vasilije Čavor u 25. minutu.

Odgođen je duel Podgorice i Koma.

Bokelj je, nakon 24. kola, vodeći na tabeli sa 53 boda i ima dva više od drugoplasiranog Otrant-Olimpika.

Podgorica je treća sa 40 i dvije utakmice manje, dok je četvrti Grbalj sa 36 bodova.

