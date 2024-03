Besi osam medalja u Zrenjaninu

Podgorica, (MINA) – Takmičari Tekvondo kluba Besa nastup na turniru u Zrenjaninu završili su sa osam medalja – tri zlatne, jednom srebrnom i četiri bronzane.

Zlatne medalje osvojili su pionirke Lejla Frljučkić (do 36) i Amela Krnić (forme) i senior Marko Ujkaj (do 80).

Kao drugoplasirana završila je pionirka Izabela Frljučkić (do 27), dok su bronzani bili kadeti Husein Pepić (do 53) i Viktor Đurašaj i seniori

Muhamed Đokaj (do 68) i Martina Đurašaj u formama.

Bez medalje završili su kadetkinja Eva Vuljaj (do 57), juniorka Ljiria Dibra (preko 59), pionir Mateo Vuljaj i kadet Alan Frljučkić.

Turnir je okupio 605 takmičara iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hrcegovine (BIH), Hrvatske, Rumunije, Slovenije, Mađarske i Moldavije.

Bez medalje završio je i Benan Jusufđokaj na turniru G1 u Skoplju, porazom u drugom kolu od predsavnika BiH 2:1 u rundama.

