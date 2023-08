Berišaj zlatna, Bećoviću srebrna medalja

Podgorica, (MINA) – Crnogorska tekvondo reprezentativka Anđela Berišaj osvojila je zlatnu, dok je Zinedin Bećović bio srebrni na turniru G klase Talin open G1.

Članica Bese je, u polufinalnoj borbi kategorije do 73 kilograma, ekspresno savladala Finkinju Saru Rintamu.

Finale je dobila bez borbe, jer joj je rivalka za zlato, Alema Hadžić iz Njemačke, predala meč zbog povrede.

“Uspjeh mlade takmičarke dobija na značaju ako se ima u vidu da je Berišaj jos juniorka, a osvojila je prvo mjesto u seniorskoj konkurenciji”, saopšteno je iz Tekvondo saveza.

Uspješan nastup imao je i član podgoričkog tekvondo kluba S3, Zinedin Bećović, koji je u konkurenciji seniora do 68 kilograma, savladao Letonca Davidsa Berzinsa, Danca Džoela Tofta i Beka Kavtaradzea iz Gruzije.

U finalu, u neizvjesnom meču, poražen je od Vladimira Bostrova iz Ukrajine.

“Berišaj i Bećović u Talinu su, osim medalja, osvojili i dragocjene bodove za rang listu”, piše u saopštenju.

Navodi se da crnogorske tekvondo reprezentativce već sljedećeg vikenda očekuje BiH Open G1 turnir.

Slijedi nastupi na G1 Otvorenim prvenstvima Poljske i Srbije.

