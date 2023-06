Baranin i Pepić na mitingu u Zenici

Podgorica, (MINA) – Takmičari podgoričkog Atletskog kluba osoba sa invaliditetom Vihor, Radmilo Baranin i Nedžad Pepić, nastupiće sjutra na mitingu u Zenici, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Međunarodno otvoreno prvenstvo i 19. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize okupiće više od stotinu takmičara iz Slovenije, Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine.

Baranin i Pepić takmičiće se u bacanju kugle, diska i koplja iz cpecijalizovane stolice.

Pepića očekuju i trke kolica na 100 i 200 metara.

Crnogorsku ekipu u Zenici predvodiće predsjednik AK OSI Vihor Vladan Nikolić.

Takmičenje na atletskom stadionu Kamberovića polje počeće u devet sati.

Predviđena su takmičenja u atletici (trke u kolicima 100, 200 i 400m, štafeta 4X100m) i bacačke discipline – kugla, disk, koplje i čunj, kao i šahu.

