Bakić zaustavljen u četvrtfinalu Mastersa u Kosta Bravi

Podgorica, (MINA) – Paraolimpijac Luka Bakić nije uspio da se plasira u polufinale i obezbijedi medalju na Mastersu u Kosta Bravi.

On je danas u četvrtfinalnom meču, kategorije S10, poražen od Austrijanca Kristijana Gardoša 3:0 (14:12, 11:4 i 11:6).

Bakić je bio na pragu prvog seta, vodio je 10:7 i imao četiri set lopte.

Nije uspio da ih realizuje, osvoji ga je Gardoš, kao i naredna dva, za pobjedu i polufinale.

Bakić je porazom od Gardoša propustio veliku šansu

i znatno umanjio šanse da izbori direktan plasman na Paraolimpijske igre u Parizu.

On je, nakon mastersa u Kosta Bravi, pokvario plasman na Svjetskoj rang listi i moraće da sačega rasplet na turniru u Poljskoj od 26. do 29. marta.

Spisak učesnika sa rang liste biće poznat 31. marta.

Bakić je nastup u četvrtfinalu izborio kao drugoplasirani u grupi sa dva trijumfa i porazom.

Slavio je protiv Čeha Ivana Karabeca 3:0 (11:3, 12:10 i 11:8) i Lukemburžanina Filipa Heina 3:0 (11:3, 11:9 i 11:3).

Jedini poraz doživio je od Japanca Mahira Funajame, direktnog rivala za olimpijsku vizu, 3:2 (7:11, 11:5, 13:11, 8:11 i 11:8).

