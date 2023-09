Arifaju bronzana medalja u Budimpešti

Podgorica, (MINA) – Kadet Iskre Anes Arifaj osvojio je bronzanu medalju na tradicionalnom, 26. po redu, karate turniru u Budimpešti.

On je danas u meču za treće mjesto u kategoriji do 70 kilograma pobijedio Ukrajinca Danila Bilousa 5:3.

To je druga medalja za karatiste Iskre u Budimpešti, nakon što je juče Balša Vojinović bio zlatni u konkurenciji juniora, u kategoriji do 61 kilogram.

Arifaj je, uprkos odličnom izdanju, porazom počeo turnir.

Meč protiv Ukrajinca Timura Kostjukova dobio je 3:1, ali mu je sudija, nepostojeći kontakt nakon isteka vremena, dosudio kao kaznu i diskvalifikovao ga.

Plasmanom u finale povukao ga je u repesaž i omogućio mu nastavak takmičenja.

Borbu za medalju izborio je pobjedama protiv Drina Ljokaja 1:0 i Mađara Aleksa Orošvarija 3:0.

Karatista Iskre raskošni talenat ove godine potvrdio je osvajanjem zlatnih odličja na turniru Svjetske lige mladih u Poreču i Svjetskom kupu u La Korunji.

Na korak od borbe za medalju u Budimpešti bili su i njegovi klupski drugovi Branko Lazović i Vuk Vučinić, koji su zaustavljeni u repesažu.

Turnir u Budimpešti okupio je 2.111 takmicara iz 257 karate klubova i 37 država.

