Anđela Berišaj bez medalje u Insbruku

Podgorica, (MINA) – Članica Tekvondo kluba Besa, Anđela Berišaj, u drugom kolu završila je nastup na na G1 turniru u Insbruku.

Crnogorska kandidatkinja za Olimpijske igre u Parizu, kao drugi nosilac, bila je slobodna na startu takmičenja u kategoriji do 73 kilograma.

U drugom kolu poražena je od Poljakinje Julije Novak 2:1.

“Jednostavno, nije bio njen dan. Izgubila je od živahne Poljakinje, iako je dobro počela meč. Dobila je prvu rundu, dok je u trećoj, odlučujućoj, dugo vodila”, rekao je trener Bese Nikola Gegaj agenciji MINA.

On je istakao da ih čeka detaljnija analiza i naporan rad kako bi kvalifikacije za Olimpijske igre dočekalo maksimalno spremna.

Njena mlađa sestra, Andrea Berišaj, osvojila je juče bronzanu medalju u juniorskoj konkurenciji.

Turnir u Inbruku okupio je više od 1.000 takmičara, predstavnika klubova i nacionalnih reprezentacija 41 države svijeta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS