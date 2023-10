ABA – Budućnost nastavila seriju pobjeda

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici ekipu KRke iz Novog Mesta 82:69, u trećem kolu Admiralbet ABA lige.

Budućnost je upisala treći trijumf i zadržala maksimalan učinak na startu nove sezone.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je Mekinli Rajt sa 17, Joan Makindu je ubacio 13, a Brendon Pol 11 poena.

U slovenačkom timu najbolji je bio Leon Štregar sa 17 poena.

Ostala dva crnogorska predstavnika upisali su poraze.

SC Derbi je u Laktašima izgubio od Igokee 91:82, dok je Mornar Barsko zlato izgubio od Zadra 92:57.

