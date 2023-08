Kadeti poraženi od Azerbejdžana

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Bakuu, u prvom od dva prijateljska meča, od Azerbejdžana rezultatom 4:1.

Domaća selekcija već u prvom poluvremenu stekla je ubjedljivu prednost, koju izabranici selektora Radovana Kavaje nijesu uspjeli da nadoknade.

Azerbejdžan su do po bjede vodili Omar Kerimov u 3, Amid Gasimov u 24. i 37. i Hikmat Jabrajiladze u 38. minutu.

Jedini gol za crnogorsku selekciju postigao je Andrej Pima u finišu utakmice, koji je dobro reagovao poslije asistencije Andreja Božovića.

Selektor Kavaja kazao je da nema opravdanja za poraz.

“Od samog starta ekipa Azerbejdžana se mnogo bolje kretala, bila znatno agresivnija. Sa druge strane, mi smo bili dekoncentrisani, pravili smo greške koje je rival iskoristio i postigao čak četiri gola u prvom dijelu. Napravili smo nekoliko promjena na poluvremenu i u nastavku zaigrali mnogo bolje. Stvorili smo nekoliko stopostotnih šansi, postigli gol, a u nekoliko navrata mogli bolje da reagujemo u završnici napada”, kazao je Kavaja.

Novi duel istih rivala na programu je 18. avgusta, u 16 sati po našem vremenu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS