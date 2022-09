Zelenski: Rusija želi da uništi normalan život Evropljana

Kijev, (MINA) – Rusija želi da uništi normalan život svakog evropskog građanina, rekao je ukrajinski predsjednik Volodmir Zelenski.

“[Rusija] pokušava napasti siromaštvom i političkim haosom tamo gdje još ne može napasti projektilima”, kazao je Zelenski.

On je zatražio od Brisela da hitno prebaci narednu tranšu makrofinansijske pomoći Ukrajini, prenosi Radio Slobodna Evropa.

U telefonskom razgovoru sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, Zelenski je istakao da je neophodno pripremiti osmu rundu sankcija protiv Rusije, uključujući zabranu viznog režima za ruske državljane.

Ukrajinski premijer Denis Šmihal ranije je kazao da Kijev očekuje da dobije pet milijardi EUR makrofinansijske pomoći od Evropske unije naredne sedmice radi podrške ekonomiji i vojsci.

