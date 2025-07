Tramp: Izrael pristao na prekid vatre u Gazi na 60 dana

Vašington, (MINA) – Američki predsjednik Donald Tramp objavio je da je Izrael pristao na uslove za konačan dogovor o 60-dnevnom prekidu vatre u Gazi, tokom kojeg će biti preduzeti napori za okončanje rata u palestinskoj enklavi.

“Moji predstavnici danas su imali dug i konstruktivan sastanak sa Izraelcima o Gazi. Izrael je pristao na potrebne uslove za postizanje 60-dnevnog prekida vatre, tokom kojeg ćemo raditi sa svim stranama na okončanju rata”, izjavio je Trump.

On je kazao da će Katarci i Egipćani, koji su vrlo naporno radili na uspostavi mira, dostaviti taj konačan prijedlog.

“Nadam se, za dobro Bliskog istoka, da će Hamas prihvatiti ovu ponudu jer neće biti bolje – biće samo gore”, zaključio je američki predsjednik.

Izraelski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Danny Danon izjavio je da je Izrael “apsolutno” spreman za prekid vatre, ali nije bilo odmah jasno hoće li Hamas prihvatiti uslove predloženog sporazuma.

