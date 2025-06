U ruskim napadima na Kijev ubijeno sedam osoba

Kijev, (MNA) – U ruskim napadima dronovima i raketama na Kijev i okolinu grada ubijeno je sedam osoba i povrijeđene su desetine ljudi, saopštili su jutros ukrajinski zvaničnici.

Zvaničnici su rekli da su napadi izazvali požare u stambenim područjima i oštetili ulaz u metro stanicu koja služi kao sklonište, prenosi Rojters.

Načelnik kijevske vojne uprave Timur Tkačenko na Telegramu je naveo da je najmanje šest osoba ubijeno u prometnoj kijevskoj četvrti Ševčenkivskij, gde je uništen čitav dio jedne stambene višespratnice.

On je kazao da je četvoro djece među 25 povrijeđenih u napadu.

„Stil Rusa se nije promijenio – gađati tamo gdje mogu biti ljudi. Stambene zgrade, izlazi iz skloništa – to je ruski stil“, rekao je Tkačenko.

Rusija nije komentarisala posljednje napade.

Obje strane negiraju da su ciljale civile u ratu koji je Rusija pokrenula u februaru 2022. godine, ali hiljade civila ubijene su u sukobu, od kojih su velika većina Ukrajinci.

Ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko rekao je da bi ljudi i dalje mogli biti ispod ruševina nakon noćnih napada koji su izazvali štetu u šest od deset gradskih okruga.

Zvaničnici su kazali da je u napadu na širu kijevsku regiju koja okružuje ukrajinsku prijestonicu ubijena 68-godišnja žena i da je najmanje osam ljudi povrijeđeno.

Oštećen je i izlaz iz metro stanice u kijevskoj četvrti Svjatošinski, kao i susjedna autobuska stanica, rekli su kijevski zvaničnici.

