U ruskom raketnom napadu na Odesu troje mrtvih i 13 ranjenih

Kijev, (MINA) – U ruskom napadu na Odesu, grad na jugu Ukrajine, stradale su tri osobe, a najmanje 13 je ranjeno, objavile su ukrajinske vojne snage.

Rusija je napala Odesu krstarećim projektilima Kalibr, od kojih je dva oborila protivvazdušna odbrana grada, prema preliminarnim informacijama Južne komande ukrajinske vojske.

U objavi na Fejsbuku /Facebook/ komanda je navela da je nakon napada prijavljen požar u blizini poslovnog centra i da je pogođeno skladište trgovačkog lanca, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Eksplozije su se čule u Odesi oko dva sata i 30 minuta po lokalnom vremenu, nakon čega su zabilježeni požar i velike količine dima.

Komanda je objavila i da je prema ažuriranim informacijama Rusija ispalila četiri krstareće rakete Kalibr na grad.

Krhotine projektila su oštetile poslovni centar, obrazovnu instituciju, stambeni kompleks i trgovine u centru grada, pri čemu je, prema preliminarnim procjenama, povrijeđeno šest osoba.

Komanda je navela da su ljudi možda još zarobljeni pod ruševinama na mjestima napada.

