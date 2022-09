Stoltenberg: Opasna retorika Putina

Njujork, (MINA) – Generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg optužio je predsjednika Rusije Vladimira Putina za opasnu retoriku i poručio da će NATO saveznici nastaviti da podržavaju Ukrajinu.

Putin je rekao da će Moskva upotrijebiti sva sredstva koja su im na raspolaganju da zaštiti Rusiju i narod i naredio djelimičnu vojnu mobilizaciju nakon niza neuspjeha u Ukrajini.

Stoltenberg je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku kazao da je to opasna i bezobzirna nuklearna retorika, prenosi Radio Slobodna Evropa.

“Nije nova jer je to učinio mnogo puta prije. On vrlo dobro zna da se nuklearni rat nikada ne smije voditi i da se u njemu ne može pobijediti, a to će imati neviđene posljedice za Rusiju”, naveo je Stoltenberg.

On je rekao da će se NATO pobrinuti da u Moskvi ne bude nesporazuma oko spremnosti NATO saveza da se brani.

“Kako ćemo tačno reagovati, naravno, zavisi od vrste situacije”, kazao je na događaju koji je organizovala novinska agencija Rojters.

Stoltenberg je rekao da je najvažnije spriječiti da se to dogodi.

“Govor predsjednika Putina pokazuje da rat ne teče po planu, on je napravio veliku pogrešku u procjeni”, kazao je Stoltenberg.

On je ukazao da bi Moskva mogla imati problema s efikasnim raspoređivanjem novih snaga nakon dosadašnjih problema s opremom, kao i zapovijedanjem i kontrolom nad trupama.

“Više trupa će eskalirati sukob. To će značiti više patnje, više gubitaka života… Putin može okončati ovaj rat povlačenjem svojih snaga, prestankom invazije na drugu zemlju”, rekao je Stoltenberg.

On je poručio da će NATO saveznici nastaviti da pružaju “podršku bez presedana” Ukrajini tokom rata.

