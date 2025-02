Doček studenata koji pješke dolaze u Kragujevac

Kragujevac, (MINA) – Hiljade ljudi okupilo se ispred zgrade grada Kragujevca večeras kako bi dočekali studente koji dolaze pješke u taj grad kako bi se pridružili protestu koji je najavljen za sjutra.

Studenti u blokadi kragujevačkog univerziteta sjutra organizuju protest i, kako su najavili, 15-časovnu blokadu Lepeničkog bulevara u tom gradu na dan državnog praznika Sretenje.

Studenti koji blokiraju fakultete, tražeći odgovornost vlasti za nesreću u Novom Sadu, nakon četiri dana pješačenja treba da stignu u Kragujevac.

Više kolona studenata pješačilo je iz različitih krajeva Srbije, a jedan broj studenata došao je biciklima.

Kako prenosi Radio Slobodna Evropa, prvi su u Kragujevac, na doček, stigli biciklisti iz Beograda. Pojedini okupljeni dijelili su im cvijeće i zahvalnice.

Najveći broj njih je krenuo u utorak – iz Niša i Beograda.

Neki od njih već su stigli u Kragujevac, dok se dolazak ostalih studenata očekuje u narednim satima.

Oni su prethodnih dana prolazili i spavali u više gradova Srbije, gdje su ih građani dočekivali sa osvježenjem i hranom.

To je drugi put od početka studentskih protesta 26. novembra da dio akademaca pješice prolazi kroz Srbiju da bi se pridružio kolegama na demonstracijama u drugom gradu.

Prethodno je dio studenta Beogradskog univerziteta dva dana pješačio do Novog Sada, kako bi učestvovao na protestima u tom gradu 1. februara.

Pogibija 15 ljudi u padu nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu pokrenula je talas protesta širom Srbije i blokade visokoškolskih ustanova.

Zahtjeve studenata u blokadi, koji traže odgovornost vlasti za nesreću, podržali su pojedini profesori, prosvjetni radnici, advokati, poljoprivrednici, glumci i drugi građani.

Vlast, na čelu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, tvrdi da su studentski zahtjevi ispunjeni.

Studenti u blokadi odgovaraju da Vučić nije nadležan za ispunjavanje njihovih zahtjeva, da oni nijesu ispunjeni i da nastavljaju proteste.

