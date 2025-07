Anđić predala akreditivna pisma predsjedniku Austrije

Podgorica, (MINA) – Ambasadorka Crne Gore u Austriji Stanica Anđić predala je akreditivna pisma austrijskom predsjedniku Aleksandru van der Belenu, čime je stupila na dužnost, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

Iz tog resora su rekli da su, u srdačnom razgovoru nakon ceremonije, potvrđeni tradicionalno dobri i prijateljski odnosi Crne Gore i Austrije, kao i obostrana spremnost za njihovo dalje produbljivanje.

„Anđić je iskazala zadovoljstvo što će tokom mandata imati priliku da doprinese razvoju sveukupnih bilateralnih veza, koje dvije države u kontinuitetu nadograđuju, a što se posebno ogleda u dosljednoj podršci Austrije našem evropskom putu“, kaže se u saopštenju.

Iz MVP su rekli da je Van der Belen ponovio punu podršku što skorijem članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji (EU).

Osvrnuvši se na regionalni kontekst, on je ukazao na važnost otvorenog dijaloga i razmjene iskustava u procesu proširenja EU.

„Sagovornici su se saglasili i da dvije države dijele zajedničke vrijednosti i viziju evropske budućnosti“, navodi se u saopštenju.

