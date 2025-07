Krivična prijava protiv osumnjičenog za falsifikovanje novca

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv D.F. (28) iz Rožaja, koji je, kako se sumnja, falsifikovanom novčanicom platio gorivo na benzinskoj stanici u Beranama.

Iz Uprave policije su saopštili da se D.F. sumnjiči za krivično djelo protiv platnog prometa, stavljanjem u opticaj lažnog novca prilikom kupovine goriva.

Oni su rekli da je odgovorno lice benzinske stanice u Beranama prijavilo dežurnoj službi beranskog Odjeljenja bezbjednosti da je jedna mušterija platila gorivo sa, kako se sumnja, falsifikovanom novčanicom od 100 EUR, nakon čega se udaljila u nepoznatom pravcu.

„Preduzimajući operativne aktivnosti, lice je identifikovano kao D.F. (28) iz Rožaja koji je upravljao vozilom marke BMW, podgoričkih registarskih oznaka, nakon čega je on lociran i zaustavljen na regionalnom putu Berane – Kolašin“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, po okončanju kriminalističkih mjera i radnji, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, protiv D.F. je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje novca.

