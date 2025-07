Ćulafić podržao rukovodstvo NPCG u aktivnostima koje sprovode

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar ekologije, održivog i razvoja sjevera, Damjan Ćulafić, izrazio je punu podršku izvršnom rukovodstvu Nacionalnih parkova Crne Gore (NPCG) u svim aktivnostima koje sprovode u cilju očuvanja sistema, unapređenja rada na terenu i zaštite interesa građana.

On je to kazao povodom izjave direktorice NPCG, Marinele Đuretić o ostvarenim prihodima i dobroj posjeti u nacionalnim parkovima, kao rezultatu pojačanih aktivnosti na terenu i unapređenju kontrole naplate.

“Rezultati koje su ostvarili, rast prihoda od 34 odsto i značajan porast broja posjetilaca, govore u prilog odgovornom i posvećenom radu, ali i potvrđuju da imamo potencijal za mnogo više, ako se sistem zaštiti od zloupotreba, a posebno kad se čisti od loših kadrova”, rekao je Ćulafić.

Osvrćući se na podatke koje je Đuretić iznijela o broju disciplinskih postupaka, naglasio je da broj od 49 disciplinskih postupaka pokazuje u kakvom stanju je ovo preduzeće zatečeno i kakvi su napori potrebni kako bi se ozdravilo.

“Kao ministar ću iskoristiti sva zakonska ovlašćenja kako bi se sankcionisali svi oblici nediscipline i neodgovornog ponašanja. Takođe, podržavam mjere koje se sprovode protiv onih koji svjesno urušavaju radnu disciplinu i pokušavaju da izbjegnu odgovornost kroz zloupotrebu bolovanja” naveo je Ćulafić.

Posebno, prema njegovim riječima, zabrinjava situacija u NP Lovćen, gdje je gotovo polovina zaposlenih trenutno na bolovanju.

“Takvi slučajevi nijesu ni slučajni ni bezazleni, riječ je o ozbiljnom problemu koji traži odlučan odgovor. Nećemo dozvoliti da pojedinci, svojim ponašanjem i neradom, blokiraju rad institucija i narušavaju sistem koji se svakodnevno gradi. Javne institucije nijesu utočište za izbjegavanje obaveza, već stub povjerenja građana u državu”, poručio je Ćulafić.

On je podsjetio da je već najavio kadrovske promjene, “i u tom kontekstu biće pokrenuto i temeljno preispitivanje odgovornosti svih koji svojim (ne)radom nanose štetu javnom interesu”.

“Jer Ministarstvo je upoznato i sa novim pojavama pokušaja opstrukcije u radu koji daje rezultate, i efikasno će preispitati ulogu čak i samog najvišeg rukovodstva, a posebno zakonitost pojedinih odluka kojima se rad na čišćenju preduzeća od nediscipline ometa i usporava”, zaključio je Ćulafić.

