Crnogorskim bokserima dvije bronzane medalje

Podgorica, (MINA) – Bokserska reprezentacija Crne Gore sa dvije bronzane medalje završila je nastup na EUBC juniorskom Evropskom prvenstvu u Novom Pazaru.

Bronzanim odličjima okitili su se Strahinja Mrdak u kategoriji do 50 i Nikšićanin Nikola Raičević do 48 kilograma.

Mrdaka je na putu do finala zaustavio Jermenac Tigran Kiragosjan, nakon odluke sudija, koja je u crnogorskom taboru primljena sa velikim nezadovoljstvom.

Crnogorski borac dao je svoj maksimum, hrabro išao naprijed i stekao se utisak bio bolji od svog rivala, ali su sudije dosudile pobjedu Jermencu.

Za razliku od Mrdaka, Nikola Raičević nije ni nastupio u polufinalu, jer zbog povrede vrata zadobijene u četvrtfinalu i pored velikih napora ljekarskog tima nije bio sposoban da se suprotstavi Rusu Matveju Zajtcevu, pa se morao zadovoljiti bronzom.

