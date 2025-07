Budućnost sjutra dočekuje Nou

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti igraće sjutra u Podgorici protiv jermenske Noe revanš utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Šampion Jermenije prvi međusobni duel, prošlog utorka u Abovjanu, dobio je 1:0.

Početak duela pod Goricom zakazan je za 21 sat.

Budućnost će, ukoliko eliminiše Nou, u drugom kolu kvalifikacija igrati protiv mađarskog Ferencvaroša.

