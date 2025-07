Butsijel pojačao Budućnost Voli

Podgorica, (MINA) – Francuski košarkaš Džeri Frenk Butsijel novi je čkan Budućnost Volija, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

On je treće pojačanje Budućnost Volija za narednu sezonu, nakon plejmejkera Oleksandra Kovliara i krila Aksela Buteja.

Igra na poziciji centra, a u Budućnost Voli došao je iz Dubaija.

“Visok je 207 centimetara i ima 32 godine. Imali smo priliku da ga gledamo u posljednjem meču regularne sezone, gdje je pokazao dobru kontrolu reketa. Odbrana je njegov zaštitni znak – kao igrač Bahčešehira, izabran je u idealnu defanzivnu petorku FIBA Lige šampiona u sezoni 2022/23”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Butsijel je karijeru počeo u Ruanu, a nastupao je za Šole, Limož i Monako…

Prošle sezone je u Admiralbet ABA ligi u prosjeku bilježio devet poena i 5,2 skoka po utakmici.

Podgoričani su između dvije sezone ostali bez Mekinlija Rajta i Kenana Kamenjaša, a nove ugovore potpisali su Jogi Ferel i Džuvan Morgan.

