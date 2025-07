Svečano otvoren Bulevar Veljka Vlahovića na Starom aerodromu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Milojko Spajić i gradonačelnik Podgorice, Saša Mujović, svečano su danas otvorili Bulevar Veljka Vlahovića u podgoričkom naselju Stari aerodrom.

Iz Glavnog grada je saopšteno da Bulevar Veljka Vlahovića predstavlja važnu saobraćajnu i infrastrukturnu vezu koja će značajno unaprijediti protočnost i bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, kao i kvalitet života građana tog dijela grada, ali i Podgorice u cjelini.

„Riječ je o projektu koji je, iako suočen sa brojnim izazovima tokom realizacije, završen uz odlučnost i angažovanje nadležnih institucija na lokalnom i državnom nivou“, navodi se u saopštenju.

Spajić je, čestitajući građanima Dan državnosti, istakao značaj sinergije lokalne i državne vlasti u realizaciji kapitalnih projekata, dodajući da je to primjer kako se zajedničkim radom i posvećenošću mogu prevazići problemi i ispuniti očekivanja građana.

„Velika je čast što upravo na današnji dan otvaramo jedan ovako važan projekat koji je jako bitan za građane Podgorice. Vlada je finansirala projekat u iznosu od 3,5 miliona EUR, a Glavni grad sproveo i to je rezultat jedne jako dobre saradnje “, kazao je Spajić.

On je dodao da centralna i lokalna vlast posvećeno rade na realizaciji projekata koje su građani godinama čekali.

Spajić je obećao da će svi oni projekti koji su negdje čekali u fiokama i nijesu realizovani zbog nesposobnosti, korupcije ili nekog drugog razloga, biti uspješno privedeni kraju.

Mujović je kazao da otvaranje Bulevara Veljka Vlahovića nije samo kraj jednog infrastrukturnog projekta, već i početak nove faze razvoja ovog dijela Podgorice, te najavio neke od novih projekata koji će uskoro biti započeti na Starom aerodromu.

„Današnji datum je jedan od najznačajnijih, ako ne i najznačajniji u crnogorskoj istoriji. On je temelj antifašističke, slobodne i građanske Crne Gore i mislim da je ovaj datum pravi pokazatelj kako kada smo udruženi, kada smo zajedno i kada imamo isti cilj tvorimo velika djela i postižemo velike pobjede. Nema nikakve dileme da je jedna takva velika pobjeda i veliki rezultat Bulevar Veljka Vlahovića koji danas otvaramo i to je pokazatelj kako Glavni grad uz snažnu podršku Vlade i premijera može postići dobre rezultate, prije svega za građane“, rekao je Mujović.

On je naveo da će značaj ovog bulevara do punog izražaja doći u godinama koje dolaze, imajući u vidu da je Stari aerodorom jedno od naselja koje se intenzovno razvija.

„Ovdje se ne zaustavljamo, naprotiv, ovo je jedna odskočna daska da nastavimo ono što planiramo za ovaj dio grada. Već danas otvaramo i ulicu Miloša Obilića, u toku su radovi na izgradnji nastavka Bulevara Pera Ćetković, 23. jula ćemo dobiti idejno rješenje za Sajmište – jedan od najvažnijih gradskih projekata koji će takođe biti lociran na Starom aerodromu. Kreće rekostrukcija ulica Vojislava Ilića i Radovana Zogovića. U pripremi je dokumentacija za zekonstrukciju ulica Cara Lazara i Neznanih junaka i zasita ovaj dio grada će doživjeti najbolju moguću transformaciju u godinama koje dolaze“, poručio je Mujović.

On je kazao i da nema nikakvu sumnju u nastavak snažnog partnerstva i saradnje, kako na lokalnom tako i na državnom nivou.

