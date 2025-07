Rukometašice Budućnosti počele pripreme

Podgorica, (MINA) – Rukometašice OTP Group Budućnost počele su pripreme za novu sezonu koju otvaraju prvog vikenda septembra, saopšteno je izpodgoričkog kluba.

Biće to dvostrukom prvaku Evrope 30. uzastopna

sezona u najkvalitetnijem klupskom rukometnom takmičenju u Evropi.

Budućnost će u narednoj sezoni biti jača za tri pojačanja – crnogorsku reprezentativku Itanu Grbić, Poljakinju Dagmaru Nocunj na poziciji lijevog krila i Senegalku Avu N’Diaj na poziciji pivota.

Grbić će biti i nova kapitenka.

Na prvom treningu u Podgorici, trener Bojana Popović na raspolaganju je imala 16 igračica, a ekipi će se nakon završetka Evropskog prvenstva za igračice do 19 godina priključiti Elena Mitrović i Anđela Guberinić.

Desni bek Tanja Ivanović vraća se u trenažni proces nakon što je napravila pauzu zbog problema sa leđima, dok će srednji bek Nina Ramusović raditi po posebnom programu nakon duge pauze koju je imala nakon operacije prednjih ukrštenih ligamenata.

Ekipa već u srijedu putuje u Pljevlja, gdje će odraditi uvodni dio priprema u trajanju od deset dana.

“Imamo skoro dva mjeseca do početka nove sezone u Ligi šampiona i dovoljno vremena da se uigramo za ono što nas očekuje od prvog vikenda septembra. Nije bilo mnogo promjena u sastavu u odnosu na prošlu sezonu izuzev na pozicijama lijevog krila i pivota, dok bi Itana Grbić trebalo da bude naše najveće pojačanje i lider tima”, kazala je Popović.

Ona je najavila da će ekiupa, nakon Pljevalja, sredinom avgusta u Zagrebu trenirati i odigrati kontrolni meč protiv Lokomotive.

“Potom ćemo u Njemačkoj igrati protiv Tiringera, a krajem avgusta uoči početka Lige šampiona, trebalo bi da učestvujemo na turniru u Skoplju sa šampionima Sjeverne Makedonije i Srbije”, rekla je Popović.

Prema njenim riječima, najvažnije je da sve djevojke budu zdrave tokom priprema i da se u punom kapacitetu vrate one koje su bile na pauzi zbog povreda.

“To će nam dati mogućnost za kvalitetan rad. Imamo i dobar raspored u Ligi šampiona, jer na startu igramo kod kuće protiv Debrecina, a i tokom sezone će biti više vremena za pripremu narednog meča i oporavak igračica od napornih putovanja”, kazala je Popović.

Podgorički sastav čine golmanke Armel Atingre, Marija Marsenić i Andrea Škerović, lijeva krila Dagmara Nocunj i Nađa Kadović, desna krila Nina Bulatović i Dunja Radević, pivoti Ivana Godeč, Anđela Guberinić i Ava N ‘Diaj, lijevi bekovi Jelena Radivojević i Nina Ramusović, srednji bekovi Itana Grbić, Mari Plamenova Tomova, Nikolina Marković i Elena Mitrović i desni bekovi Tanja Ivanović i Jelena Vukčević.

U stručnom štabu su pomoćni trener Maja Savić, trener golmana Novak Ristović i kondicioni trener Milivoje Đurđić.

