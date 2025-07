Toplotni talasi uzrokovali 1.180 smrtnih slučajeva u Španiji

Madrid, (MINA) – Visoke temperature uzrokovale su 1.180 smrtnih slučajeva u Španiji u posljednja dva mjeseca, što je značajan porast u odnosu na isti period prošle godine, saopštilo je špansko Ministarstvo zaštite okoline.

Prema podacima, velika većina umrlih bila je starija od 65 godina, a više od polovine bile su žene.

Najteže pogođene regije bile su Galicija, La Rioja, Asturija i Kantabrija – sve se nalaze u sjevernoj polovini zemlje, gdje su inače hladnije ljetne temperature posljednjih godina naglo porasle, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Poput drugih zemalja zapadne Evrope, Španiju su posljednjih sedmica pogodile ekstremne vrućine, s temperaturama koje često prelaze 40 stepeni Celzijusa.

Prema ministarstvu, koje se poziva na podatke Zdravstvenog instituta Carlos III, 1.180 ljudi je umrlo od uzroka povezanih s vrućinom od 16. maja do 13. jula, u poređenju sa 114 u istom periodu prošle godine.

Broj smrtnih slučajeva naglo je porastao u prvoj sedmici jula.

Podaci pokazuju događaj “izuzetnog intenziteta, koji karakteriše neviđeno povećanje prosječnih temperatura i značajno povećanje broja smrtnih slučajeva uzrokovanih toplotnim talasima”, saopštilo je ministarstvo.

Tokom tog perioda bilo je 76 crvenih upozorenja za ekstremne vrućine, dok godinu ranije nije bilo nijednog.

Prošlog ljeta, 2.191 osoba je umrla u Španiji od uzroka povezanih s vrućinom, prema podacima Zdravstvenog instituta Carlos III.

Podaci iz Španije slijede brzu naučnu analizu objavljenu 9. jula, u kojoj se navodi da je oko 2,3 hiljade ljudi umrlo od uzroka povezanih s vrućinom u 12 evropskih gradova tokom jakog toplotnog talasa u deset dana do 2. jula.

