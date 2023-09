Na sjeveru Kosova ubijena tri napadača, četvoro uhapšenih

Priština, (MINA) – Situacija na sjeveru Kosova i dalje je napeta, a ubijena su tri napadača, dok su četvorica uhapšena, kazala je kosovska policija.

Na području Zvečana, jutros je ubijen jedan pripadnik kosovske policije, dok su dvojica povrijeđena, nakon čega je još jedan policajac lakše povrijeđen tokom sukoba s nepoznatim osobama.

Kako prenosi Slobodna Evropa, policija Kosova je saopštila da su, prema zvaničnim informacijama, do sada ubijena tri napadača.

Oni su naveli da su četvorica napadača uhapšena i da su kod njih pronađene radio veze, kao i značajna količina oružja, municije i različite opreme.

Misija NATO-a na Kosovu KFOR rekla je da kosovska policija ima početnu odgovornost za upravljanje incidentom na sjeveru i oštro osudila napad na pripadnike te institucije.

“KFOR i dalje pomno prati situaciju u Banjskoj, a trupe KFOR-a su prisutne na tom području, spremne da reaguju ako bude potrebno. Komandant KFOR-a je u direktnom kontaktu sa svim međunarodnim mehanizmima, uključujući EU, insitucije Kosova i Glavni štab Vojske Srbije, te radi na pronalaženju rješenja”, navodi se u saopštenju.

