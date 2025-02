Jak zemljotres pogodio Hrvatsku

Zagreb, (MINA) – Zemljotres jačine 4,8 stepeni Rihterove skale registrovan je večeras u blizini Zadra, saopšila je Seizmološka služba Hrvatske.

Epicentar potresa je, prema službenim informacijama, bio 15 kilometara sjeveroistočno od Starigrada Paklenice.

Potres je zabilježen u 18 sati i 43 minute, a osjetio se širom Dalmacije, prenosi N1.

Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore saopštio je da je u 18 sati i 43 minuta registrovao zemljotres 5,3 jedinice Rihterove skale, sa epicentrom 27 kilometara sjeveroistočno od Zadra.

Za sada nema informacija o štetama ili povrijeđenima.

