Simonović: Agenda MOK-a predstavlja revolucionarnu inicijativu

Podgorica, (MINA) – Agenda za vještačku inteligenciju Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) predstavlja revolucionarnu inicijativu koja prepoznaje potencijal vještačke inteligencije da preoblikuje ne samo sport, već i cijelo društvo, kazao je predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) Dušan Simonović.

On je tokom specijalnog programa Sport i ICT, koji je organizovao Crnogorski olimpijski komitet (COK), u saradnji sa Infofestom, govorio o budućnosti sporta i o tome kako tehnologija može da pomogne da se ostvare bolji rezultate, ne samo u takmičarskom smislu već i u razvoju sportista.

“Činjenica je da od Olimpijskih igara u Tokiju, gdje smo prvi put u velikoj mjeri svjedočili primjeni naprednih tehnologija, do danas, tehnologija je postala sastavni dio sporta”, rekao je Simonović.

Citirajući predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta Tomasa Baha, on je istakao da uspjeh zavisi od toga koliko će se uspješno prihvatiti ta sve brža digitalna revolucija.

“Posvećenost MOK-a načelu promijeni se ili ćeš biti promijenjen danas je važnija nego ikad. MOK je identifikovao pet ključnih oblasti u kojima AI može značajno uticati na olimpijski pokret, a one se odnose na podršku sportistima, fer takmičenja i siguran sport, jednak pristup tehnologijama, optimizaciju operacija Olimpijskih igara, unaprjeđenje odnosa sa fanovima i povećanje efikasnosti u upravljanju u našim organizacijama”, rekao je Simonović.

On je naglasio da je COK posvećen podršci tim globalnim inicijativama kroz integraciju AI tehnologija u strategije razvoja sportista i organizacionog upravljanja.

“Već smo vidjeli potencijal tih tehnologija na djelu – tokom priprema za Olimpijske igre u Parizu, ali sada je vrijeme da krenemo u konkretna partnerstva i projekte i pripreme za Olimpijske igre koje će se održati u Los Anđelesu 2028. godine”, rekao je Simonović.

Prema njegovim riječima, primjena tehnologija u sportu zahtijeva saradnju, transparentnost i zajedničku posvećenost korišćenju tih moćnih alata na odgovoran način.

“Vjerujem da zajedno možemo otključati puni potencijal vještačke inteligencije kako bismo unaprijedili solidarnost, poboljšali održivost i, na kraju, izgradili bolji svijet kroz sport”, rekao je Simonović.

Prisutni su imali priliku da čuju o tome kako se tehnologija integriše u sport, kako za poboljšanje performansi sportista i sportistkinja, tako i za šire ciljeve razvoja sporta na globalnom nivou.

Saopšteno je da tehnologija pomaže da se stvore potpuno novi sportski doživljaji, optimizuje rad timova i omogući sigurna i efikasna komunikacija.

Tema Radenka Čitakovića iz kompanije Cisco bila je tehnologija u oblasti sporta, medija i zabave, dok je Igor Ognjanović predstavio saradnju između kompanije FITRevolution, čiji je izvršni direktor i COK-a, odnosno programa priprema koji će sprovesti za OI Los Anđeles 2028.

Ognjanović je predstavljajući svoj program govorio o personalizaciji priprema sportista i sportistkinja baziranoj na mjerenju različitih parametara.

“Radujem se što ono što je trend u svijetu polako postaje i trend u našoj zemlji i što će naši sportisti imati priliku da rezultate razvijaju uz podršku najnovijih sistema i u dijagnostici, i u praćenju, i u evaluaciji, monitoringu, ali svakako i u izvještavanju”, rekao je Ognjanović.

On je naglasio da je Dijagnostički centar Fit Revolution testirao crnogorske sportiste.

“Siguran sam da je to samo neki začetak i da ćemo već na sljedećoj olimpijadi imati veliki broj sportista i da ćemo se svi zajednički radovati onome što je svima nama zajednički cilj, a to je da što više naših sportista učestvuje na Olimpijskim igrama”, kazao je Ognjanović.

Chief Digital and Innovation Officer u Artifitu, Marko Marjanović, govorio je o pilot projektima koji uključuju AI u skautingu, praćenju napretka i prilagođavanju trenažnih procesa.

Ta tehnologija omogućava da se pruže jednake šanse svima, od najmlađih talenata do profesionalnih sportista, kao i da se optimizuje njihov put ka šampionskom statusu.

“Drago mi je što smo imali prilike da na ovogodišnjem Infofestu, u okviru specialnog programa koji organizuje COK, spojimo teme modernih tehnologija i sporta kao nešto što je donosilac prilika i promjena u svijetu koji je pred nama”, rekao je Marjanović.

On je istakao da je diskusija sa izuzetno kvalitetnim ljudima inspiracija za ono što dolazi.

“Pričali smo kako će podaci, koji se prikupljaju i na jedinstven način izlažu bilo ekspertima, bilo sistemima veštačke inteligencije, pomoći da se oblikuje sport budućnosti. Sjajno mjesto, sjajna prilika, sjajan početak i radujem se da vidimo rezultate koje će iz ovoga proisteći u narodnom periodu”, kazao je Marjanović.

Saopšreno je da je događaj organizovan u cilju predstavljanja programa COK-a, za pripreme sportista za Olimpijske igre Milano Cortina 2026. i Los Angeles 2028. godine

Program je osmišljen da poboljša performanse sportista kroz praćenje njihovog fizičkog i mentalnog zdravlja, identifikaciju područja za unaprjeđenje i prilagođavanje trenažnih programa njihovim specifičnim potrebama.

Očekivani ishodi ovog programa uključuju unaprjeđenje sportske forme, smanjenje rizika od povreda i optimizaciju vremena oporavka, što će rezultirati boljim rezultatima na takmičenjima i poboljšanjem ukupnog zdravlja sportista.

Program ima za cilj da sportistima obezbijedi personalizovane trenažne planove, personalizovane planove ishrane i suplementacije, pravovremene preventivne mjere i objektivnu, na podacima zasnovanu podršku u odlučivanju za trenere i medicinsko osoblje.

