Telekom: Stižu praznični gigabajti i otključani TV kanali!

Uvijek mislimo na vas!

Crnogorski Telekom i ove godine svim postpejd i pripejd korisnicima poklanja praznične gigabajte za bezbrižno surfovanje, povezivanje i dijeljenje posebnih trenutaka u najbržoj i najvećoj 5G i 4G mobilnoj mreži u zemlji.

Povodom Dana državnosti – 13. jula, Telekom poklanja 100 GB, koji se mogu iskoristiti u periodu od 13. do 15. jula u ponoć. Prijava za praznične gigabajte je u toku, i trajaće do 15. jula, do kada se mogu aktivirati kroz Telekom ME aplikaciju, u okviru sekcije – dodatne opcije.

Telekom donosi još iznenađenja – otključane sve kanale (osim HBO, HBO Premium i Zadruge). Korisnicima Telekom TV servisa, od 12. do 19. jula u ponoć, biće dostupni sportski sadržaji na kanalima Arena sport, svi Pink, regionalni i Plus kanali, kao i sadržaji za najmlađe: Baby TV, Duck TV i Disney Junior.

U toku je Magenta Moments i „Ljeto za pamćenje“ kampanja, zato iz Telekoma poručuju korisnicima, da ne zaborave da redovno provjeravaju Telekom ME aplikaciju, poklone, ponude i nagradne igre koje donosi.

Uživajte u praznicima!

„Nakon što smo korisnicima poklonili besplatan internet da lakše ostanu u kontaktu i ne razmišljaju o gigabajtima tokom ovog produženog vikenda, željeli smo da uradimo nešto i za one koji ostaju kod kuće, kako bi mogli da uživaju u omiljenom TV sadržaju“, ističu iz Telekoma.

Više informacija o ponudi Telekoma može se pronaći na sajtu www.telekom.me