Odbojkaši nakon pet setova bolji od Bugarske

Podgorica, (MINA) – Muška U19 odbojkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je Bugarsku 3:2 (25:20, 25:21, 23:25, 21:25, 16:14), na otvaranju Balkanskog prvenstva u Banjaluci.

Tim selektora Dejana Radića imao je veliku prednost i dobar ritam u duelu sa selekcijom koja je bila druga na Evropskom prvenstvu za igrače do 17 godina u Podgorici 2023. godine.

Do pobjede došao je nakon više od dva i po sata odbojke.

Poenterski u pobjendičkom timu istakli su se Luka Lojić sa 24 i Vuk Stanojević sa 22 poena.

Po devet poena osvojili su Filip Milosavljević i Uroš Konatar.

Crna Gora će u drugom kolu, sjutra u 13 sati, igraće sa Srbijom.

