Crnogorske rukometašice startovale pobjedom

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore upisala je pobjedu na startu Evropskog prvenstva za igračice do 19 godina u Podgorici.

U prvom kolu grupe B, generacija igračica koju predvodi trener Igor Marković savladala je Litvaniju 36:31 i napravila prvi korak ka osvajanju jednog od prva dva mjesta u grupi koja vode u glavnu rundu.

Utakmica je bila ujednačena samo u prvih 15 minuta, da bi crnogorska reprezentacija u 20. došla do tri gola prednosti (10:7), koliko je imala i nakon prvog poluvremena (16:13).

Sve je riješeno nakon sjajnog starta drugog poluvremena, jer su mlade “lavice” postigle 12 golova za samo devet minuta igre u nastavku i došle do dvocifrene prednosti (28:18).

Natalija Lekić je bila najefikasnija sa deset golova, Sanja Andrijašević je postigla pet, a po četiri Mia Grujić, Maja Ceklić i Ksenija Gašević.

Golman Teodora Rončević upisala je 13 odbrana.

Naredni protivnik u četvrtak (17 sati) biće Danska koja je na startu bila bolja od Islanda 31:25.

