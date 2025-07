Milatović: Plamen slobode 13. jula i dalje obasjava naš put

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da je 13. jul simbol državnosti i poruka da se pred silom nepravde i mračnih ideologija nikada ne treba povijati.

On je, na svečanom prijemu povodom 13. jula – Dana državnosti Crne Gore koji je priredio u rezidenciji na Cetinju, kazao da se danas obilježava dan kada su, u dvije različite epohe, ispisane najvjetlije stranice crnogorske istorije.

“Za Crnu Goru ovaj datum nije praznik nego dan kada smo u temelje našeg društva ugradili najuzvišenije vrijednosti slobode, časti i dostojanstva. Trinaesti jul je simbol državnosti i poruka da se pred silom nepravde i mračnih ideologija nikada ne povijamo”, istakao je Milatović.

On je podsjetio da je 13. jula 1978. godine na Berlinskom kongresu Crna Gora izborila međunarodno priznanje.

“Bio je to trenutak kada je svijet prepoznao za šta su ljudi tvrdog kova sa ljutog crnogorskog krša vojevali vjekovima – pravo da sami odlučuju o svojoj sudbini i da slobodno žive na zemlji svojih predaka”, naveo je Milatović.

Kako je dodao, na isti dan 1941. godine Crna Gora je ispisala novo poglavlje istorije, znajući da nema cijene za koju se prodaje sloboda.

“Trinaestojulski ustanak je bio odjek savjesti, duboko usađen u dušu našeg naroda. Taj istorijski čin otpora nadahnuo je hiljade junaka da u godinama rata ne ustuknu pred snagom puno moćnijeg neprijatelja”, rekao je Milatović, navodeći da njihova žrtva nije bila uzaludna.

On je rekao da je iz plamena 13. jula rođenja luča slobode koja i danas obasjava put Crne Gore.

“Danas se borimo da živimo u uređenoj državi sa jakim institucijama i jasnim pravilima koja važe jednako za sve. Borimo se da rad ima vrijednost, da se znanje i trud cijene, da niko nije iznad zakona”, naveo je Milatović.

On je kazao da ne traži čuda, samo da se stvari rade pošteno i u interesu svih.

“U vremenu kada se ponovo pokušavaju crtati linije podjela, moramo imatu na umu da je Crna Gora uvijek birala razum umjesto revanšizma, dostojanstvo umjesto poniženja, pravdu umjesto nepravde”, istakao je Milatović.

On je kazao da su najljepše iskre crnogorskog društva multietnički sklad i međusobno poštovanje, navodeći da je to plod svijesti generacija koje su znale da se samo slogom zajednička kuća gradi.

“Takvu viziju imali su vrijedni pregaoci koji su posle Drugog svjetskog rata iz ruševina gradili modernu Crnu Goru. Njihovo znanje, marljiv rad i vjera u napredak podigli su naše zdravstvo, infrastrukuru, preduzeća i obrazovne ustanove. I danas sa jednakom odlučnošću gledamo naprijed ka evropskoj budućnosti, koju stvaramo na principima jednakosti i međusobnog uvažavanja”, poručio je Milatović

On je istakao da se budućnost ne čeka već gradi, a sloboda svakog dana iznova osvaja.

“Crna Gora mora biti zemlja gdje se rad isplati, poštenje poštuje i svaki glas čuje. To nije stvar nostalgije, to je naša obaveza i put ka Evropskoj uniji“, naveo je Milatović.

On je kazao da Crna Gora želi biti rame uz rame sa najrazvijenim evropskim demokratijima, ali da bi u tome uspjela mora biti zemlja snažnih, profesionalnih i nezavisnih institucija, gdje zakon važi jednako za sve.

„Zemlja u kojoj se Ustav poštuje kao temelj pravnog poretka, u kojoj ekonomski razvoj počiva na održivim osnovama i koja brižljivo čuva svoje resurse“, dodao je Milatović.

On je rekao da ne traži čuda, već da se napravi sistem koji radi za svakoga u Crnoj Gori, ne samo za privilegovane.

„Ne tražim ništa više, samo šansu da budemo ono što zaista jesmo – dio slobodne i demokratske Evrope. Zato neka nam na putu uspjeha svijetli dani naše prošlosti i pregnuća naših predaka budu trajna inspiracija da ovo najljepše parče planete izgradimo kao zajedničku kuću, kuću pravde sigurnosti, dostojanstva i prosperiteta za svakog našeg građanina“, zaključio je Milatović.

