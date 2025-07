Policija ponovo upotrijebila biber sprej, građani ih gađali kamenjem i jajima

Podgorica, (MINA) – Policija je ponovo upotrijebila biber sprej i potisnula građane koji su pokušali da dođu do Vile Gorica, gdje bi uskoro trebalo da počne dodjela Trinaestojulske nagrade.

Službenici policije gurali su građane koji su ih gađali kamenjem i jajima.

Više stotina građana okupilo se u blizini Vile Gorica na protestu koji je, povodom dodjele Trinaestojulske nagrade književniku Bećiru Vukoviću, organizovala neformalna građanska asocijacija STEGA.

Okupljeni su razvili transparent sa natpisom „No pasaran!“ i skandirali“Fašisti” i “Izdaja, izdaja!”.

Dobitnici Trinaestojulske nagrade za ovu godinu su, osim Vukovića, grafičar Veljo Stanišić i muzičar Miloš Karadaglić, koji je u ponedjeljak rekao da ne može da primi nagradu u trenutnim okolnosti.

Ceremonija, na kojoj će predsjednik Skupštine Andrija Mandić uručiti nagrade laureatima, počeće u 20 sati i 30 minuta.

