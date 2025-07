I u petak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 11. jula , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 09 do 15 sati: dio Dahne, Dajbabe i Botun.

-u terminu od 8:30 do 11:30 sati: DOO Kroling i objekti oko njega

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio Donje Gorice oko Grand Namještaja,Ulica 18 jul,Naselje iza Škole Sutjeska,Ulica Bregalnička, dio ulice VII omladinske Brigade i Vladike Danila,Fudbalski Kamp,Dio Donjih Kokota,Staniseljići,dio Gradca,Naselje oko Savinog potoka: Ulica Iveze Vukova, Ulica Đulje Jovanoviće, Ulica Valtazara Bogišića i dio Ulica CASNO-a,dio Kakaricke Gore,Ulica Veliše Popovića,Lazorci,Dio Meduna,Naselje oko Tarine garaže – Ulica Jelene Balšić, Miladina Popovića i dio Ulica AVNOJ-a.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Gorica, Međice, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja),Luke, Jelenak, Kula Lakića, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo .

-u terminu od 08 do 15 sati: dio Novog Sela.

Cetinje

– u terminu od 08:30 do 17 sati: Ljubotinj, Cetinjske Pumpe (Podgor i Višnjica)

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Žirovnice, dio Rubeža, Ul. Milice Vučinić, Ul. Baja Sekulića, Ul. Nikole Đurkovića, Ul. Branka Deletića, Ul. Voja Deretića, Ul. Maše Jelića, Ul. Milovana Pekovića, Kazanci.

-u terminu od 09 do 17 sati: Dio Brezovika, Rastovac, Gornje Polje, Mali Brezovik, Vidov Potok, Vidrovan, Brod, Miločani, Dio Vira, Nula, Zavraca, Stuba, Sjenokosi, Duga, Šume, Presjeka, Srijede, Čeline, Prisoja, Vrzipov do.

-u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Ul. Dragovolučka, Ul. Hajdučka, Ul. Tovićka,Ul. Bistrička 9, Ul. Bistrička 10, Ul. Bistrička 12, Ul. Lovćenska.

-u terminu od 07:30 do 18 sati: Ul. Dragovolučka, Ul. Hajdučka, Ul. Tovićka,Ul. Bistrička 9, Ul. Bistrička 10, Ul. Bistrička 12, Ul. Lovćenska, dio Dragove Luke.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Miljkovac.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 10 sati:naselje Velika Plaža kod novog mosta

-u terminu od 08 do 12 sati: naselje Pinješ iza hotela “Maghrib”

-u terminu od 08 do 14 sati: dio kućica sa desne strane od restorana prema račvi

-u terminu od 08 do 13 sati: dio Ulcinjskog polja kod autoservisa Ljajka,dio Ulcinjskog polja iza hotela Ljajka.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati:Morinj 3-dio korisnika.

-u terminu od 06 do 08 sati: Grbalj- Radanovići kompletno područje, Sutvara, Jugodrvo, Lješevići, Vranovići, Bigova, Pobrđe, Ukropci, Prijeradi, Popova ulica, Šišići, Lukavci (Markan, Bućin).

Tivat

-u terminu od 07:30 do 09:30 sati: Lorovina, Mrčevac 1, Dumidran 5.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 11 sati:Zelenika- područje oko Džorovog mosta.

-u terminu od 11 do 12 sati: Biela- Prvoborac-zgrade iznad magistrale.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 17:30 sati: Slatina,Zabrđe,Trešnjevo,Izbjegličko Naselje Soko Štark I dio sela Seoce i Prisoja

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Božiće.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Kaludra,Beranselo, Dolac,Lužac,Buče,Vinicka,Trepča,Šekular,R.Marsenića.Lubnice, Jelovica,Kurikuće,Glavaca i Vuča.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Slijepač most-Bojišta,Muslići, Obrov, Bijeli potok

-u terminu od 09 do 16 sati: Njegnjevo,Sutivan,Draškovina, Pavino Polje,Zaton – Klinac,Ribarevine,Srđevac,Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, mHE Vrelo, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice,Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton,Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Korita, Osmanbegovo selo, Ličine, Sipanje, Stubo, Vrh, Negobratina, Sušica, Đalovići, Čampari, Dupljaci, Moravac, Lazovići,Lješnica, Banje selo, Mladost, Knjigopromet, Inženjeringpromet, Vagen, Unipred, Nedakusi-Šurevice, Džafića brdo.

Kolašin

– u terminu od 08:30 do 10:30 sati:Ski centar 1450, Bazna stanica, Ski centar 1600, Tunel Klisura, Repetitor ‘Zekova glava’, mHE Paljevinska

-u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,Mujića Rečine,Padež,Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Razboj-Kopiljače,Gornji Lepenac, Žari – Vrela,Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari,Feratovo polje,Rudnica,Matovine,Juškovića potok,Pržišta,Selišta.

Plav

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Mrzovići.

Rožaje

– u terminu od 08:30 do 10 sati:Ibarac ,Napredak,Suho Polje i Baza.

-u terminu od 13:30 do 15 sati: prigradsko naselja:Ibarac ,Napredak,Suho Polje i Baza

-u terminu od 8:30 do 15 sati: dio naselja Ibarac i naselje Demići.

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati: Bijela,Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

