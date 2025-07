Odbojkašice slavile protiv Turske

Podgorica, (MINA) – Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore savladala je u Prištini selekciju Turske 3:2 (34:32, 12:25, 28:26, 23:25 i 15:13), u šestom kolu grupne faze Evropskog prvenstva za igračice do 16 godina.

Crnogorske odbojkašice nadvisile su vicešampiona Evrope i upisale treći trijumf u dosadašnjem dijelu takmičenja, a ujednu napravile su veliki korak ka plasmanu na Svjetsko prvenstvo.

Do jedne od najvećih pobjeda u istoriji ženske odbojke crnogorsku selekciju vodila je Klara Đukić sa 24, dok je Sofija Duletić osvojila 19 poena.

Veliki doprinos dale su Jane Mrdak sa 16 i Jelena Ćorović sa 14 poena.

Crna Gora je trijumfom protiv Turske zadržala šanse da se nađe među šest selekcija koje će obezbijediti mjesto na Svjetskom prvenstvu.

U narednom kolu, sjutra u 12 sati i 30 minuta, igraće sa Slovenijom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS