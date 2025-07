Javna ovlašćenja privrednih komora ključna za stabilniji privredni ambijent

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Jačanje uloge privrednih komora kroz javna ovlašćenja ključno je za stabilniji i predvidljiviji privredni ambijent, ali taj proces mora biti praćen institucionalnim povjerenjem i stalnim unapređenjem kapaciteta, poručeno je sa regionalnog okruglog stola Javna ovlašćenja privrednih komora.

Predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić, kazala je da su privredne komore već decenijama neizostavan dio privrednih sistema, a njihova uloga je postajala sve važnija u procesu razvoja ekonomije, podsticanja investicija i unapređenja poslovnog ambijenta.

Međutim, kako je rekla, ono što ovu ulogu čini još značajnijom jesu upravo javna ovlašćenja koja su komorama povjerena kroz zakonske i podzakonske akte.

“Javna ovlašćenja predstavljaju specifične nadležnosti koje privredne komore ostvaruju u ime države, ali i u interesu privrednih subjekata. Potvrda su povjerenja koje društvo ima u komore kao institucije koje nisu samo servis preduzetnika, već i partner državnim organima u sprovođenju određenih administrativnih i regulatornih funkcija. Takva uloga komora iziskuje visok nivo odgovornosti, transparentnosti i stručnosti”, rekla je Drakić na događaju koji je PKCG organizovala u okviru predsjedavanja Asocijacijom balkanskih privrednih komora.

Cilj događaja je, kako je saopšteno iz PKCG, da se razmjene iskustava i dobre prakse u oblasti javnih ovlašćenja koje su privrednim komorama povjerile nacionalne institucije, kao i identifikuju zajednički izazovi i mogućnosti za unapređenje uloge komora u savremenom privrednom ambijentu.

Drakić je kazala da javna ovlašćenja nijesu samo administrativna zaduženja – ona su most koji povezuje interese različitih aktera, obezbjeđuje zakonitost poslovanja i doprinosi stabilnosti i predvidivosti poslovnog okruženja. To je razlog zašto komore kontinuirano jačaju kapacitete, unapređuju procedure i digitalizuju usluge, kako bi odgovorile na savremene izazove i potrebe privrednika.

“Saradnja sa državnim institucijama je ključna za efikasnu realizaciju javnih ovlašćenja. Samo kroz partnerski odnos i otvoreni dijalog možemo stvoriti ambijent u kojem će privreda imati uslove za razvoj i inovacije, a država alate za efikasnu kontrolu i podršku”, kazala je Drakić.

Zamjenica generalnog sekretara Vlade, Irena Vućić Popović, navela je da privredne komore, kao institucije sa dugom tradicijom, ne samo u našoj zemlji, predstavljaju most između državne uprave i poslovne zajednice.

“Uloga privrednih komora nije samo konsultativna i reprezentativna – već i funkcionalna, naročito kada govorimo o javnim ovlašćenjima koja im se povjeravaju u cilju efikasnijeg funkcionisanja tržišne ekonomije. Upravo dodjela javnih ovlašćenja – bilo da je riječ o izdavanju sertifikata, vođenju registara, sprovođenju stručnih ispita, ili davanju mišljenja u zakonodavnom procesu – predstavlja primjer funkcionalne decentralizacije i izgradnje partnerskog odnosa između države i privrednih subjekata”, objasnila je Vućić Popović.

Na taj način, kako smatra, sistem postaje agilniji, stručniji i bliži stvarnim potrebama tržišta. PKCG već dugi niz godina uspješno i profesionalno sprovodi povjerena javna ovlašćenja, čime potrvđuje svoju institucionalnu zrelost i sposobnost da bude pouzdan partner državi i privredi.

Prema njenim riječima, Vlada je, kao partner poslovnoj zajednici, opredijeljena ka modernizaciji institucionalnog okvira, jačanju pravne sigurnosti i unapređenju ambijenta za investicije i preduzetništvo.

“U tom smislu, otvoreni smo za dijalog o unapređenju zakonskog okvira koji reguliše javna ovlašćenja privrednih komora – u cilju veće transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti”, kazala je Vućić Popović.

Predstavnica Hrvatske gospodarske komore, Marina Rožić, istakla je značaj javnih ovlašćenja kao mosta između firmi – članica Komore – i državnih institucija, naglašavajući da upravo ta ovlašćenja omogućavaju efikasnije djelovanje u interesu privrede.

“Javna ovlašćenja predstavljaju jednu trećinu svih naših usluga. Riječ je o specifičnim nadležnostima koje omogućavaju direktnu podršku privredi, ali i osiguravaju usklađenost sa zakonodavstvom i standardima EU”, navela je Rožić.

Ona je posebno izdvojila izdavanje potvrda o porijeklu robe i CEMT dozvola, kao i ovlašćenja u sektoru nekretnina – organizaciju ispita za agente, vođenje imenika i registre nekretnina u stečaju.

Rožić je istakla i platformu Digitalna komora, koja pruža firmama pristup svim uslugama na jednom mjestu i omogućava digitalno podnošenje zahtjeva.

Predstavnik Privredne komore Federacije BiH, Marko Šantić, smatra da je neophodno jačati institucionalno povjerenje.

„Komorama treba omogućiti da operativno sprovode postupke koji im se povjere, dok bi država zadržala ulogu nadzora i monitoringa“, rekao je Šantić, posebno apostrofirajući promet nekretnina i novi zakon kojim je Komora dobila ovlašćenje za sprovođenje stručnih ispita za agente.

Predstavnik Vanjskotrgovinske komore BiH, Mirko Bošković, rekao je da je više od 240 hiljada zahtjeva privrednih subjekata obrađeno u prethodnoj godini, uz pravilo da svaki bude riješen u roku od 48 sati.

„Ponosni smo što smo uspostavili praksu brzog rješavanja zahtjeva, što doprinosi transparentnosti i povjerenju u komorski sistem“, kazao je Bošković.

Predstavnik Privredne komore Sjeverne Makedonije, Igor Tasevski, saopštio je da ta privredna asocijacija aktivno učestvzje u promovisanju domaće privrede u inostranstvu i uključivanju firmi u međunarodne lance snabdijevanja.

„Komora pruža analitičku i informacijsku podršku kompanijama, učestvuje u izradi zakona i podstiče izvoznu aktivnost, sve s ciljem jačanja konkurentnosti naše privrede“, naveo je Tasevski.

Generalni sekretar PKCG, Mitar Bajčeta, rekao je da je Komora dugogodišnji partner Vlade u sprovođenju javnih ovlašćenja.

„Privrednici često ističu da im je lakše da pregovaraju sa državnim institucijama preko Komore nego direktno, upravo zato što kroz komorski dijalog lakše dolazimo do rješenja“, objasnio je Bajčeta.

On je posebno izdvojio ATA karnet, koji Komora izdaje od 2008. godine, i najavio završetak razvoja digitalne platforme E-komora, kojom će se ubrzati obrada aplikacija za različite usluge.

Bajčeta je govorio i o važnoj ulozi Komore u sektoru saobraćaja, uključujući i učešće u utvrđivanju redova vožnje, te aktivnosti Centra za edukaciju u drumskom saobraćaju, kroz koji je obučeno preko četiri hiljade vozača.

