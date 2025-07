Đoković u polufinalu Vimbldona

Podgorica, (MINA) – Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Vimbldona.

On je večeras u Londonu, u četvrtfinalnom meču, savladao Italijana Flavija Kobolija 3:1, po setovima 6:7, 6:2, 7:5 i 6:4.

Do pobjede i 14. polufinala londonskog Grend slema došao je nakon tri sata i 11 minuta igre.

Naredni rival biće mu Italijan Janik Siner.

U drugom polufinalu sastaće se Karlos Alkras i Tejlor Fric.

