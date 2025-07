UP: Policija ne radi u korist bilo kojih interesnih struktura

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija je politički i ideološki neutralna i radi isključivo na osnovu Ustava, zakona, međunarodnih standarda i načela, poručili su iz Uprave policije.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Oskar Huter kazao je na današnjoj konferenciji za novinare da je crnogorska policija sinoć, na protestu u blizini Vile Gorice, pomogla predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću u „institucionalizaciji šovinizma i sramoćenju 13. jula“.

Iz Uprave policije su kazali da su tvrdnje Hutera neutemeljenje i da njima tendenciozno manipuliše i na prizeman način negativno karakteriše postupanje policije.

„Crnogorska policija isključivo radi na osnovu Ustava, zakona, međunarodnih standarda i načela, u radu je politički i ideološki neutralna, čuva i brani ustavni poredak Crne Gore koja je po ustavnom uređenju građanska država“, navodi se u reagovanju.

Kako su rekli iz Uprave policije, cilj današnja pres konferencije DPS-a je legitimisanje i aboliranje jučerašnjeg nastupa i nasilnog djelovanja pojedinih osoba i grupe, usmjerenih prema policiji.

U reagovanju se ističe da su policijski službenici napadnuti tokom protesta prilikom obavljanja policijskih poslova i dužnosti.

Iz Uprave policije su kazali da su njihovi službenici postupali krajnje uzdržano, profesionalno i u skladu sa etičkim standardima, pokazujući visok stepen tolerancije i trpeljivosti, uz minimalnu upotrebu sredstava prinude prema grupi, u cilju odbijanja napada, očuvanja javnog reda i mira, zaštiti stićenog objekta i prostora, te nesmetanog odvijanja saobraćaja.

„Okupljeni građani, među kojima su i pojedini javni funkcioneri i predstavnici određenih tijela, ponašali su se nasilno, napali policijske službenike kamenicama, flašama i drugim predmeta, vrijeđajući policijske službenike i dostojanstvo policijske profesije, pri čemu je šest policijskih službenika zadobilo tjelesne povrede“, navodi se u reagovanju.

Iz Uprave policije su rekli da je Huter danas, na neistinit i manipulativan način, obmanuo javnost uvlačeći u kontekst neprijavljenog i nasilnog javnog okupljanja i poslednji tragični događaj na Cetinju.

„Pritom iznoseći neistinite i maliciozne poruke, kojima se duboko zadire u građanski koncept“, navodi se u reagovanju.

Ističe se da je Uprava policije svakodnevno na meti napada od različitih političkih subjekata.

„To upravo potvrđuje zakonit, neselektivan i profesionalan odnos policije u sprovođenju zakonom propisanih ovlašćenja i nadležnosti i kreiranja bezbjednosnih politika te samim tim Uprava policije čuva svoju profesionalnu neutralnost“, kaže se u reagovanju.

Iz Uprave policije su istakli da ne djeluju u korist bilo kojih interesnih struktura, već isključivo u službi građana.

“Uprava policije će kroz svoje djelovanje ostati otporna na sve pokušaje političke instrumentalizacije, uz jedino i snažno opredjeljenje za profesionalno postupanje u skladu sa Ustavom, zakonom i međunarodnim standardima”, poručuje se u reagovanju.

